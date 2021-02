La nébulosité restera abondante, mardi, au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse avec un risque d'un peu de neige. Ailleurs, quelques faibles neige en grains seront possibles, mais le temps restera souvent sec et le soleil sera de plus en plus présent en cours de journée. Il fera toujours très froid puisque les maxima seront compris entre -­6 degrés dans le nord du pays ainsi qu'en Hautes­ Fagnes et ­1 degré en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de secteur est à nord­ est. En Ardenne ainsi qu'en Lorraine belge, le vent sera faible et variable, indique mardi l'IRM.

Mardi soir et durant la nuit de mardi à mercredi, le temps restera sec avec des éclaircies,des puis plus de champs nuageux en cours de nuit. Dans l'extrême sud­ est du pays, le ciel sera très nuageux et quelques faibles chutes de neige pourront se produire vers l'aube. Les minima se situeront entre ­- 7 et ­- 13 degrés selon les éclaircies. Le vent sera modéré, et en bord de mer parfois assez fort, de secteur est à nord­ est.

Mercredi, la nébulosité sera d'abord variable à abondante avec davantage de champs nuageux principalement dans le sud du pays où un peu de neige sera possible. Dans le courant de la journée, de larges éclaircies alterneront avec des nuages. Les températures resteront négatives avec des maxima de - ­1 ou ­- 2 degrés à la mer ainsi que dans l'extrême sud du pays, ­- 2 à ­- 4 degrés dans le centre du pays et en Campine et autour de ­- 6 degrés en Hautes­ Fagnes. Le vent sera généralement modéré de nord­ est, ce qui renforcera la sensation de froid.

L'IRM réitère son avertissement aux conditions glissantes mardi

L'Institut royal météorologique (IRM) met à nouveau en garde mardi matin contre des conditions glissantes sur tout le pays, dès l'aube et jusqu'à mercredi matin. L'IRM annonce qu'il fera très froid mardi avec surtout dans le sud du pays quelques faibles chutes de neige qui pourront localement conduire à une accumulation de 1 cm. Dans le nord et le centre du pays, temporairement quelques faibles chutes de neige seront aussi possibles, mais pas de grandes quantités. Les conditions resteront donc glissantes à cause de la neige ou de la congélation des portions de routes mouillées.

L'avertissement pour des conditions glissantes de l'IRM reste "jaune" pour tout le territoire, soit pour prévisions de 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures, ou 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures, ou du verglas (très) localisé, ou encore des plaques de givre ou de glace.