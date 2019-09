Pour les parents qui travaillent, les horaires scolaires, c’est la galère. Impossible d’être là à l’"heure des mamans" (entre 15 h et 15 h 45 selon les écoles) pour rechercher les enfants. Heureusement, il y a les garderies et les activités extrascolaires, qui prolongent la journée des élèves jusqu’à 17 h 30, voire 18 h. Et les plans B : les grands-parents ; les copines qui ne bossent pas et qui ramènent les gamins chez elles ; la voisine qui accepte de dépanner une demi-heure par jour… Mais tous les parents ne peuvent pas compter sur des solutions de proximité. Et même pour les as de la débrouille, les journées de boulot (des mamans surtout), qui démarrent avec un chrono dans la tête, se terminent ventre à terre.