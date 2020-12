Il s'agit de la deuxième phase de test dans le cadre de la procédure nationale de vaccination contre le coronavirus qui débutera la semaine prochaine. Cette étape suit la toute première journée de vaccination ce lundi dans trois maisons de repos (et de soins) à Mons, Bruxelles et Puers-Saint-Amand. Cette deuxième phase se déroule cette fois à Rotselaer, Binkom, Wezembeek-Oppem et Louvain.

A Louvain, Juliette Leemans (91 ans) et Clementine Derweduwe (76 ans) ont été les premières à recevoir une injection du vaccin de Pfizer/BioNTech. "Toutes les mesures de précaution ont été expliquées aux collaborateurs de l'institution, ils savent comment réagir en cas de réaction", précise le porte-parole de la société d'accueil et de soin Zorg Leuven.

Après les deux phases-tests, la vaccination à grande échelle de la population débutera le 5 janvier avec environ 87.000 doses fournies chaque semaine.