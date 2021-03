Les chiffres de 2020 représentent une baisse de 73% du nombre de passagers (y compris les passagers en transit) et de 53% du total de vols (départs et arrivées) par rapport à 2019. On recensait alors encore près de 35,5 millions de passagers et un peu moins de 325.000 vols.

Ces données confirment celles communiquées par les différents aéroports du pays il y a deux mois.

Seulement 16.536 vols ont été comptabilisés pour l'ensemble des mois d'avril, de mai et de juin.

La diminution du nombre de vols sur l'ensemble de 2020 a toutefois été légèrement moins marquée en raison d'une augmentation de 12% du transport de marchandises (y compris le courrier), relève Statbel.

Il y a eu une forte demande de fournitures médicales, telles que des masques buccaux, des kits de protection et des appareils respiratoires. Et pendant les confinements, les gens ont acheté massivement en ligne, faisant souvent venir leurs colis par avion.

La hausse du transport de marchandises est due en grande partie à l'aéroport de Liège, qui a servi de plaque tournante: 1.105.650 tonnes de fret y sont passées, une augmentation de 24% par rapport à 2019.

Selon les données des différents aéroports du pays communiquées en janvier, le transport de fret à l'échelle nationale a atteint un nouveau record avec plus de 1,8 million de tonnes.