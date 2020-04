Distribution de masques aux citoyens belges: "on est dans des délais de minimum trois semaines" © tonneau Société Sophie Devillers

Un masque pour chaque Belge, avait annoncé la Première ministre, Sophie Wilmès (MR), lors de sa conférence de presse de vendredi dernier. Ou plus précisément "au moins une protection en tissu normée couvrant bouche et nez ". Le week-end, le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), au micro de VTM, avait cependant admis qu’il n’était pas possible que chaque Belge reçoive un masque d’ici le 4 mai, date du déconfinement. Si plusieurs entreprises en Belgique peuvent confectionner ce type de masque en textile, la capacité de production ne pourrait pas permettre de respecter un délai aussi court. Néanmoins, poursuivait-il, le gouvernement a aussi commandé, auprès de deux grands fabricants de textile belges (Sioen et Deltrian), 22 millions de filtres. Chaque Belge devrait en recevoir deux entre le 4 et le 20 mai.