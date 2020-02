Des parents avaient confié des échantillons à Cryo-Save. Qui a fait faillite entre-temps.

Les parents qui avaient confié à la société belge Cryo-Save du sang de cordon, dans le but de le faire congeler, ont appris que les échantillons (on parle de plusieurs centaines d’unités) que Cryo-Save traitait en son temps à Anvers avaient été transportés… en Pologne, indiquaient, samedi, De Morgen et Het Laatste Nieuws. Le hic, c’est qu’on ne sait pas si tous les échantillons en question ont été conservés.

Changement de loi et faillite

La société Cryo-Save a été fondée en 2000. Elle entendait convaincre des couples de lui confier des échantillons de sang de cordon de leurs enfants. Il s’agissait de congeler ce sang et d’y avoir recours en cas de maladie de l’enfant de ces couples.

De nombreux gynécologues n’ont pas hésité, pendant des années, à inciter les jeunes parents à adresser le sang de cordon de leurs enfants à cette entreprise sise à Anvers.

En effet, l’ensemble du matériel des bébés belges était stocké à Niel. On y retrouvait aussi des échantillons provenant des Pays-Bas, d’Espagne, d’Italie et de Hongrie.

Il faut toutefois savoir qu’en 2011, la Belgique a décidé d’interdire de telles pratiques et, donc, un tel stockage par une entreprise privée.

Pas d’inventaire clair

Le site anversois a dès lors été contraint de fermer ses portes et la firme Cryo-Save a signé un accord avec l’entreprise Famicord, basée à Varsovie, en Pologne, où une grande partie du matériel a été transférée.

"Toutes les cuves qui se trouvaient en Belgique sont maintenant chez nous, à Varsovie", a confirmé Tomasz Baran, le patron de Famicord.

Mais selon les quotidiens flamands, aucun inventaire exhaustif du matériel stocké en Pologne n’a été dressé et il semble impossible de savoir si l’ensemble des échantillons confiés à Cryo-Save par les parents belges sont encore disponibles. Il semble établi que des échantillons ont été perdus lors de leur transport vers la Pologne.

Transfert en Suisse ?

Entre-temps, la société Cryo-Save est tombée en faillite et ses activités ont été reprises par une société d’investissement logée à Dubaï.

La nouvelle entité, qui opère depuis la Suisse, souhaite désormais que les échantillons y soient transférés.