Elio Di Rupo : "Au comité de concertation, j’insisterai pour qu’on aille le plus loin possible dans le confinement" Société Stéphane Tassin Le Premier ministre a annoncé qu'il se réunirait avec les ministres-présidents ce mercredi. L'objectif est de s'assurer que "les règles soient claires et sans équivoque pour l'ensemble du pays". Elio Di Rupo a pris la parole au parlement wallon avant cette importante réunion.

© Belga

Le ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS), participant à un débat au Parlement wallon à propos de la crise de la Covid19 a fait part de ses intentions avant de se rendre à une réunion avec le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld). Il a ainsi précisé qu'il plaiderait pour "un confinement le plus élargi possible". Il a assuré qu'il demanderait au comité de concertation de ce vendredi d'aller "le plus loin possible dans le reconfinement".



Il n'est pas le seul à plaider pour une telle solution. De nombreux experts se sont prononcés en faveur d'un nouveau lockdown pour permettre à la Belgique de reprendre le contrôle sur la situation épidémiologique.