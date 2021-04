"Celle-là, on ne lui parle pas, elle sait pas lire et écrire. C’est une bonne à rien. Ça, on me l’a déjà claqué dans la tête." Ce sont les mots d’Amélie, repris dans l’étude menée par l’ASBL Lire et écrire, accompagnée d’un chercheur universitaire. Ce travail vient d’aboutir à la publication d’un livre chez L’Harmattan : Alphabétisation d’adultes - Se former, se transformer.