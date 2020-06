L'heure est à la réflexion en Belgique. Alors que le pays sort progressivement du confinement dans lequel il a été plongé à la mi-mars, de nombreuses voix s'élèvent pour que soient tirées les premières leçons de la crise du coronavirus. D'autres encore veulent que des comptes soient rendus. La publication d'un rapport de The Economist épinglant la Belgique comme le plus mauvais élève n'aide en rien le gouvernement déjà pointé du doigt. Comparant 21 pays de l'OCDE, le document conclut que la Belgique a connu la pire crise et estime que sa gestion était "mauvaise", sur base de plusieurs données chiffrées.

La ministre de la Santé, Maggie De Block, a réagi sur Twitter à la publication du rapport. "Les chiffres ne disent pas tout", a commenté la libérale flamande.



Une sortie que le microbiologiste Emmanuel André n'a pas tout à fait jugée correcte. L'ancien porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus a ainsi nuancé les propos de Maggie De Block. "Les chiffres ne disent pas tout, mais ils disent tout de même quelque chose", a-t-il écrit sur le réseau social à l'oiseau bleu. "Nous ne pouvons pas tout nier si nous voulons tirer des leçons de nos erreurs."





La Première ministre a également été amenée à s'expliquer sur cette position inconfortable qu'occupe la Belgique dans le classement de The Economist. "C’est vrai que la Belgique a souvent été pointée du doigt par rapport à la mortalité qu’il y a eu", a déclaré Sophie Wilmès à la Chambre." Si on s'en tient à une comparaison des chiffres officiels, la Belgique a en effet un nombre de décès par million d'habitants plus élevé. Cependant la manière de comptabiliser les décès est fondamentale, alors qu’on sait que tous les pays ne comptabilisent pas les décès de la même manière." La libérale a estimé qu'il y avait peu de sens à comparer un pays comme la Belgique avec la Nouvelle-Zélande ou l'Australie qui sont beaucoup moins densément peuplés. "La Belgique est loin de pouvoir être pointée du doigt", a conclu la Première ministre.