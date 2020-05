Emmanuel André: "Nous n'avons pas fermé la porte à une application mobile pour le suivi des contacts" © BELGA Société Raphaël Meulders

Déchargé de sa fonction de porte-parole "Covid-19", le virologue Emmanuel André (KU Leuven) est désormais coordinateur du comité interfédéral "testing & suivi des contacts". "Je pensais pouvoir retourner tranquillement à mon laboratoire mais j’ai finalement accepté ce rôle, à nouveau public. J’assume, même si mon souhait est de pouvoir retourner le plus rapidement possible dans une vie où, quand je vais chercher mon pain, on ne me reconnaît pas", explique M. André, tout en étant interrompu par l’un de ses trois enfants. "C’est toute une histoire", sourit le jeune papa, via un appel vidéo. Entretien.