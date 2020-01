Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, a annoncé jeudi le recrutement en 2020 de diplomates, uniquement francophones en raison d'une pénurie dans ce rôle linguistique.

C'est le bureau de sélection du gouvernement fédéral (Selor) qui lancera la procédure de sélection le 27 janvier, une date toutefois "sous réserve", a-t-il précisé dans un communiqué.

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères connaissant actuellement une pénurie de diplomates francophones, cette sélection sera organisée cette année uniquement dans le rôle linguistique français. Elle s'adresse aux candidates et candidats universitaires belges de tous horizons, prêts à servir la Belgique dans un de ses 117 postes diplomatiques et consulaires en s'investissant dans les trois domaines de la carrière extérieure: la diplomatie, les affaires consulaires et la coopération au développement, a souligné M. Goffin (MR).

En tout, une trentaine de fonctions sont à pourvoir, soit à brève échéance, soit par le biais d'une réserve de recrutement, a-t-on indiqué de source diplomatique.

"En raison des prérequis linguistiques exigés pour prendre part à cette sélection, le SPF Affaires étrangères recommande aux candidats intéressés par cette carrière hors du commun de consulter sans tarder les site du Selor et du SPF Affaires étrangères.

Le SPF Affaires étrangères organisera le 27 janvier prochain à 18h00 une session d'information au Palais d'Egmont portant sur l'examen, le stage et la carrière diplomatiques. Les inscriptions (obligatoires) pour y assister seront ouvertes sur le site du SPF à partir du lundi 13 janvier.