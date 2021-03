Onze notifications de problèmes de coagulation sanguine ou de thromboses ont été reçues en Belgique à la suite de la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca tandis que deux cas font encore l'objet d'une enquête plus approfondie, indique mercredi l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ((AFMPS). Six des onze rapports sont classés comme non graves et cinq comme effets indésirables graves.

A ce jour, 215.862 doses du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca ont été administrées en Belgique.