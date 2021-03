Selon Steven Van Gucht, vendredi, nous nous dirigeons vers une augmentation de 40% sur une base hebdomadaire du nombre d'infections au coronavirus. "C'est comparable aux augmentations que nous avons observées au début de la deuxième vague", a déclaré le virologue. "Il est donc très important que nous arrêtions cette tendance et que nous reprenions le contrôle des chiffres."

Les courbes ascendantes sont dues à une combinaison de facteurs, semble-t-il. Par exemple, la variante britannique est responsable de plus de septante pour cent des infections et les gens se cherchent davantage depuis début mars.

Plan B

Afin d'inverser la tendance à la hausse de ces derniers jours, Steven Van Gucht a annoncé que le groupe d'évaluation des risques s'est écarté d'une recommandation visant à activer le plan B. "Dans le plan B, il y a un certain nombre de points dans lesquels on peut puiser, mais c'est au comité de consultation de le faire ou non", a déclaré le virologue.

Selon certains médias, le Premier ministre Alexander De Croo convoquerait le comité de concentration tôt vendredi, mais cela n'a pas encore été confirmé officiellement.

Steven Van Gucht décrit la fermeture des écoles comme "la toute dernière solution". "C'est en limitant le nombre de contacts étroits que l'on peut réaliser le plus de bénéfices. Soyons un peu plus stricts avec nous-mêmes pendant quelques semaines maintenant", conclut le virologue.