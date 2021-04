Les Wallonnes et Wallons de plus de 80 ans devraient normalement être vaccinés. Pourtant, ce n’est pas le cas. Du côté des autorités, on estime qu’entre 26 et 28 % d’entre eux ne le sont pas encore. Les convocations leur ont bien été envoyées mais ces personnes n’ont pas pris rendez-vous.

La phase de vaccination en Wallonie est concentrée sur les personnes de 65 ans et plus selon un ordre d’âge décroissant. Les centres vaccinent également progressivement des personnes plus jeunes mais à risque en termes de santé (comorbidités). Il a été décidé de donner une nouvelle chance aux personnes de plus de 80 ans. “Les personnes de 80 ans et plus hésitantes, retardataires, celles qui ont laissé leur code se périmer, qui l’ont égaré ou celles et ceux qui n’auraient pas reçu le courrier qui leur était destiné, etc. qui habitent en Wallonie et qui souhaitent se faire vacciner sont dès lors invitées à se manifester”, explique-t-on au cabinet de la ministre wallonne de la santé, Christie Morreale (PS). Un numéro gratuit a été mis en place. Il s’agit du 0800/45 019. Les personnes qui appelleront ce numéro recevront un rendez-vous dans un centre de vaccination.

Le cabinet de la ministre wallonne précise encore que “Cet appel s’adresse aussi aux proches des personnes âgées, à leurs familles et amis. Les autorités wallonnes les encouragent à assister leurs parents, grands-parents ou personnes âgées proches d’eux à participer à cette opération et à se protéger ainsi au plus vite contre la Covid-19. Ces derniers peuvent également appeler le numéro gratuit pour aider une personne de 80 ans et plus qui souhaite se faire vacciner à s’inscrire.”

L’opération durera 10 jours à partir de ce mardi 20 avril à midi. La Wallonie recommande aux personnes de ne pas se précipiter sur le call center, “Une fois contactés, les opérateurs du call center pourront soit fixer un rendez-vous pour aller se faire vacciner même si le n° de code de vaccination de la personne est périmé. Soit, ils retrouveront le code de vaccination de la personne si elle l’a égaré”.

Cette opération n’est pas destinée aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer.