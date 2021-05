Ce rassemblement, le seul autorisé dans la capitale ce samedi, revendique plus de financements pour le secteur de la santé. Rassemblés sous une banderole géante "Pas de profits sur nos vies", ce sont non seulement des professionnels de la santé, mais également des citoyens solidaires et de nombreux autres mouvements qui se sont joints à la protestation. Ainsi, des membres de L'école en lutte, d'Extinction rébellion, de Youth for climate, du Réseau de lutte contre la pauvreté et de diverses associations féministes sont venus soutenir la santé, mais également porter leurs propres revendications.

"Nous exigeons un système de santé accessible à tous, riches comme pauvres, des conditions de travail décentes qui nous permettraient de remettre l'humain au centre des préoccupations", clament les organisateurs. "Il est totalement immoral de faire de l'argent sur la santé des gens. Nous demandons aussi la levée des brevets sur les médicaments et les vaccins."

Différents travailleurs du secteur de la santé se sont succédé sur scène pour témoigner de leurs conditions de travail. Parole a également été donnée aux enseignants, aux sans-papiers et aux associations féministes. Quelques représentations musicales ont aussi eu lieu.

La manifestation pour la santé est un mouvement international. Des rassemblements similaires ont lieu ce samedi, notamment en France et en Italie, et se tiendront dans d'autres pays comme le Canada ou le Royaume-Uni dans les prochaines semaines.