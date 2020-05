Le déconfinement de la Belgique se prépare et, si sa première phase qui débutera le lundi 4 mai se passe bien, tous les magasins pourront rouvrir le lundi 11 mai. Mais pas n’importe comment. C’était tout l’objet des négociations entre les syndicats et Comeos, la fédération du commerce et des services, qui ont eu lieu ces derniers jours.

Les deux parties sont arrivées à un accord jeudi et à un guide de mesures de base liées au redémarrage, à appliquer dans les différents types de commerces dès le 11 mai. Voici ce qui sera mis en place dans les magasins pour accueillir les clients, tout en sachant que certains gérants seront libres d’aller plus loin.