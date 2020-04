à l’intérieur de nos frontières. Aucune annonce claire et nette n’a encore été émise par les autorités, mais on imagine mal pouvoir circuler librement à travers le monde dans quelques semaines.

Certains pays seront peut-être accessibles, d’autres non, mais partons d’un scénario plausible, même si pas encore avéré : nos vacances ne pourront se faire qu’en Belgique. Relativisons tout de suite les choses, cela ne changera rien pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances et pour ceux qui ne peuvent s’offrir que quelques jours de repos à la côte ou en Ardenne.

Et pour ceux qui sont habituellement plus chanceux, cela sera bien l’occasion de découvrir les beautés de notre plat pays. Car la petite Belgique a de la réserve et pourrait bien combler vos semaines de vacances.

(...)