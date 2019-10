Christophe (prénom d’emprunt) n’est pas un manifestant aguerri.

Mais ce quadragénaire avait pris sa chaise, samedi, pour exprimer dans les rangs d’Extinction Rebellion sa volonté que les politiques s’emparent enfin sérieusement de la question climatique. Il a été pris dans la charge, “tout à fait disproportionnée”, des policiers qui ont dégagé la place Royal sur le coup de 18 heures. Christophe a reçu du spray au poivre en pleine figure, ce qui lui a coupé le souffle.“

C’était très choquant. J’en suis encore bouleversé”, nous confiait-il dimanche soir. “Il y avait des enfants, des vieux, des gens tout à fait pacifiques dans leur attitude et leur discours.” Beaucoup ont été surpris par la démesure de l’évacuation. “Si on voyait des images comme celles-là en provenance de Roumanie ou de Hongrie, on crierait au scandale. Je ne comprendrais pas que cela reste sans conséquences au niveau de la hiérarchie policière et de la Ville.”