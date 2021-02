Face aux rassemblements, les bourgmestres serrent (un peu) la vis Société Frédéric Chardon

© Reporters / QUINET Les Bruxellois ont envahi le bois de la Cambre ces derniers jours.

La population belge semble avoir de plus en plus de difficulté à respecter les règles sanitaires. Sans doute faut-il y voir la conséquence de l’élan vital suscité par une météo clémente. Les parcs, dans plusieurs grandes villes, ont été pris d’assaut par des foules citadines, et pas toujours dans le respect de la distanciation sociale et du couvre-feu anti-corona. Plusieurs bourgmestres en Flandre, en région bruxelloise comme en Wallonie ont ainsi décidé de se montrer plus fermes.