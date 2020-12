"Il se passe quelque chose de bizarre avec les enfants", a affirmé Hans-Willem Snoeck, professeur belge de microbiologie et d'immunologie à l'Université de Columbia (New York). L'expert se dit en effet "surpris" par la hausse des contaminations chez les moins de 10 ans. Dans une opinion publiée par De Morgen, il va même plus loin et plaide pour une fermeture des écoles jusque fin janvier en Belgique. Il compare les enfants à des "moteurs auxiliaires de l'épidémie", qu'il faudrait également mettre sur pause afin d'éviter une troisième vague. A-t-on sous estimé le rôle des enfants dans l'épidémie? Faut-il prendre de nouvelles mesures dans les écoles?