Faut-il réguler l'accès aux plages en période de déconfinement? Jacques Hermans

Il faudra bien se faire à l’idée que des vacances à l’étranger semblent très aléatoires cet été en raison de la pandémie. De nombreux Belges se rabattront sans doute sur les Ardennes ou sur la Côte. De La Panne au Zoute, notre bonne mer du Nord sera, à l’heure du déconfinement progressif, immanquablement l’une des destinations les plus prisées de nombreux compatriotes. Pour le vacancier à l’affût d’iode et de bains de mer, c’est le pied ! Bains de mer tonifiants, pêche au crabe sur les brise-lames, promenades au fil de l’eau dont on ne se lasse jamais, châteaux de sable à construire à marée basse… Mais comment faire pour éviter la saturation de nos plages ? Comment canaliser la foule à l’heure du grand exode vers le littoral ? Un casse-tête chinois pour les bourgmestres de nos stations balnéaires qui, dans les prochains jours, tenteront de se mettre d’accord sur l’application de mesures sanitaires identiques pour toutes les communes du littoral afin de limiter la propagation du coronavirus.