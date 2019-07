5

Tout ce qu'il faut savoir sur les activités prévues à Bruxelles ces 20 et 21 juillet

Le défilé fera la part belle aux vétérans et le public pourra s’amuser de mille et une façons. Les festivités organisées, samedi et dimanche, à Bruxelles, par les autorités fédérales, à l’occasion de la Fête nationale, seront placées sous le ...