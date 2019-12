Les spectateurs sont invités à arriver au plus tard à 23 h pour le feu d’artifice.

Le compte à rebours est lancé : dans quelques heures, nous serons officiellement en 2020. Pour fêter ce passage à la nouvelle année comme il se doit, la Ville de Bruxelles prépare une soirée inoubliable au pied de l’Atomium ce mardi 31 décembre. Elle vous donne rendez-vous à 21 h 30 pour danser avec Simon LeSaint sur des tubes intemporels ou de l’année écoulée. À deux reprises, des animations lumineuses y ajouteront une touche féerique. À minuit, un feu d’artifice de 18 minutes illuminera le ciel depuis la place de Belgique. La musique reprendra alors de plus belle jusqu’à 1 h du matin.

Pour que ce moment de partage se déroule dans les meilleures conditions possible, un dispositif de sécurité sera mis en place. Le site de l’événement sera fermé au public à partir de 18 h. Vous êtes invités à arriver entre 21 h 30 et 23 h. Des contrôles auront lieu aux entrées. Pour que l’accès au site soit le plus fluide possible, les sacs à dos et les effets encombrants seront interdits. Il en sera de même pour les bouteilles en verre, les objets dangereux et l’usage privé de pétards et de feux d’artifice, par ordre de police.

© D.R.



Ce soir, la Ville vous invite vivement à privilégier les transports en commun. Dès minuit, le réseau de la Stib sera gratuit. Les bus Noctis circuleront toutes les trente minutes de 0 h 30 à 5 h du matin. Si toutefois l’utilisation de la voiture était indispensable, le parking C sera accessible gratuitement à partir de 17 h via le Ring et/ou la chaussée Romaine. Un parking sera réservé aux personnes à mobilité réduite (PMR) sur l’avenue de Bouchout (via l’avenue Houba de Strooper) sur présentation de la carte PMR. Elles pourront se rendre sur le site de l’événement via une entrée adaptée. Le boulevard du Centenaire, l’Esplanade et les avenues de Miramar, Impératrice Charlotte, de Bouchout et de l’Atomium seront eux fermés à la circulation mardi dès 7 h jusqu’au lendemain à 5 h.