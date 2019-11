Une proposition de décret a été adoptée ce mardi en commission du Parlement.

À partir du 1er janvier 2020, les hôpitaux belges seront réorganisés en réseaux hospitaliers locorégionaux, qui constitueront des associations (et non des fusions) entre institutions d’une même zone géographique. Objectif : rationaliser l’offre de soins sur le territoire. Ainsi en a décidé le gouvernement fédéral, qui a fixé le nombre maximal de réseaux à 25 pour la Belgique, dont 4 à Bruxelles et 8 en Wallonie (in fine, ce sera normalement sept : 2 en province de Liège, trois dans le Hainaut, un en province de Namur et un dans le Luxembourg).