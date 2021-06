L'IMC donne son feu vert pour la vaccination des jeunes de 12 à 15 ans atteints de pathologies sous-jacentes, a annoncé ce mercredi le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke, avant que la CIM ne puisse communiquer officiellement sur le sujet. Le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke confirme l'information.

Les enfants concernés pourront recevoir une dose de vaccin Pfizer après un avis du médecin traitant ou d'un pédiatre.

Cela concerne les adolescents souffrant de maladies telles que la leucémie, le syndrome de Down, ou des jeunes ayant des problèmes de reins ou de foie, un système immunitaire perturbé ou encore des personnes ayant été transplantées. Ces personnes là courent un risque plus grand d'hospitalisation en cas d'infection par le virus. Quelques milliers d'adolescents sont concernés en Belgique.

"Cette décision a été prise sur la base d'un récent avis du Conseil supérieur de la santé et de la Taskforce Vaccination, explique le ministre flamand de la Santé Wouter Beke (CD&V) auprès de la VRT. "La taskforce a également travaillé sur les aspects opérationnels en étroite collaboration avec les représentants des médecins et des pédiatres. Il est important de noter que seul un médecin déterminera si un jeune est éligible pour un vaccin, sur la base de son dossier médical. La vaccination elle-même se fera dans un centre de vaccination et avec le vaccin Pfizer/BioNTech". Seul ce vaccin a été autorisé par l'Agence européenne des médicaments EMA à être administré à cette tranche d'âge.