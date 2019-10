Les facteurs doivent-ils contrôler les bénéficiaires de cette allocation sociale pour personnes âgées ? Et s'agit-il réellement d'une mission de contrôle ? Entre les députés fédéraux de l'opposition et le ministre des Pensions, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'ondes.

"J'ai entendu le mot 'flicage'. On est en plein paradoxe ! Vous préféreriez que ce soit la police plutôt que des facteurs ? Je ne sais pas qui est pour le flicage ! En l'espèce, le facteur n'est évidemment pas contrôleur. Il agit comme quand il remet un recommandé. Punt aan de lijn !

Voilà une partie de la réponse faite par Daniel Bacquelaine (MR). Mais il ne fait pas l'unanimité, loin de là.