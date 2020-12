Gaëtan Meuleman, directeur d'une maison de repos bruxelloise: "Il ne faut pas reproduire l'erreur des Etats-Unis" Société Marie Rigot

© DEMOULIN BERNARD

Si la deuxième vague de coronavirus a été moins dévastatrice que la première dans les maisons de repos, elle n'en a pas moins laissé les résidents isolés, pris au dépourvu d'une situation qui échappe encore à certains. Face à cette détresse qui grandit à l'approche des fêtes, le personnel soignant tente par tous les moyens de divertir les pensionnaires et de faire entrer un peu de magie dans ces lieux de vie, dont l'image s'est détériorée durant la crise. Mais la vigilance reste de mise. La moindre mégarde peut avoir des conséquences désastreuses, comme on a pu le constater lors de la fête de la Saint-Nicolas à Mol, durant laquelle plus de 100 résidents ont été contaminés au Covid-19. L'équation, visant à allier plaisir et sécurité, est compliquée mais Gaëtan Meuleman, directeur de la résidence Orpea à Uccle, est bien décidé à la résoudre. Il est l'invité du samedi de Lalibre.be.