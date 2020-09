Stan Van Samang est acteur, chanteur pop et membre permanent du jury de Belgium’s Got Talent sur VTM. Peter Van de Veire est animateur sur la radio publique MNM et présente chaque année le concours Eurovision à la télévision. Sean Dhondt est animateur à Qmusic, la station de radio la plus écoutée en Flandre, et participe régulièrement à des émissions sur VTM. Tous les trois vivent la même et terrible mésaventure. Une chronique de Vincent Rocour.