Le néerlandais offre cette capacité étonnante de produire des mots ajustés au plus près du réel avec une économie de moyens déroutante. Un concours - sous l’autorité du dictionnaire van Dale - est d’ailleurs organisé en Flandre pour désigner le mot-valise qui a le mieux caractérisé l’année écoulée. En 2018, c’est le mot "Moordstrookje" qui avait été choisi. Une combinaison glaçante qui associe les termes "Moord" (homicide) et "Strookje ("petite bande"). Et qui désigne les pistes cyclables délimitées par des bandes de circulation tracées en pointillé sur des routes très fréquentées. Cette année-là, de nombreux cyclistes avaient perdu la vie sur ces "bandes meurtrières" qui ne leur offrent aucune protection.