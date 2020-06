L’épidémie de coronavirus a mis en lumière les défaillances et les fragilités de nos sociétés. Quelles leçons notre pays peut-il en tirer ? Quels changements pourraient être mis en œuvre sans attendre et être opérationnels dans un horizon de cinq ans ?

On a pu s’en rendre compte à de multiples reprises lors de la crise sanitaire, la gouvernance de la santé n’est pas simple dans notre pays. "La sixième réforme de l’État a encore compliqué les choses, peste Paul De Munck (GBO). On le vit tous les jours, dans la gestion de la crise ou en dehors. C’est devenu ingouvernable. Et c’est insupportable."