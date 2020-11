À la Maison des échecs, on n’a pas attendu The Queen’s Gambit pour conseiller et vendre des plateaux et des livres de tactique sur ce jeu aux amateurs comme aux joueurs les plus chevronnés. Mais Pierre Moulin le voit chaque jour : sa boutique bruxelloise spécialisée reçoit des appels et des commandes en ligne d’un tout nouveau type de clients. "J’ai pu constater un engouement très important puisque je vends environ deux fois plus d’échiquiers en ce moment qu’en novembre 2019", explique le propriétaire. Référence nationale en matière d’échecs et de jeux de stratégie, la Maison des échecs reçoit aussi de nombreuses demandes : comment commencer, comment se lancer ? Il suffit de s’y mettre ! "Un bon livre pour débuter, apprendre les règles du jeu et déjà, on peut jouer contre un adversaire du même niveau et s’amuser."