Le mouvement de grève entamé jeudi soir dans les prisons du royaume semblait plutôt bien suivi, a indiqué vendredi matin Claudine Coupienne, secrétaire permanente CSC.

A peine 19,23% des gardiens étaient ainsi présents à Paifve tandis que 20,51% de leurs collègues avaient pris leur service à Forest. Au nord du pays, la prison de Louvain-Central était la plus touchée par le mouvement avec 17,65 % de surveillants présents, selon les chiffres communiqués par l'administration pénitentiaire. Les prisons de Saint-Gilles et Berkendael en région bruxelloises étaient particulièrement affectées par le mouvement de grogne avec respectivement 28,21 % et 35,71 % des effectifs présents.

Au sud du pays, les prisons de Nivelles et de Tournai recensaient 38,10 % et 39,13 % de gardiens présents. Ils étaient moins de la moitié (47,06 %) à avoir pris leur service à Ittre, Jamioulx et Saint-Hubert alors qu'un gardien sur deux (50 %) était présent à Arlon. Ce chiffre atteignait 58,62 % à Leuze-en-Hainaut et 65,22 % à Lantin. Plus de 3/4 des gardiens étaient, en revanche, présents à Namur et Marneffe (78,57 %), toujours selon l'administration pénitentiaire.

En Flandre, près de 42 % des gardiens avaient pris leur service vendredi matin dans les prisons du nord du pays où la volonté de faire grève ne faiblit pas alors que le mouvement en est à sa quatrième semaine consécutive, soulignait Gino Hoppe, de la CGSP flamande.

La grève est une nouvelle fois dirigée contre la manière dont le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), veut instaurer un service minimum dans les prisons. Après l'échec des négociations avec le ministre, les syndicats ont décidé, fin janvier, de se croiser les bras chaque vendredi pendant 24 heures. Une nouvelle rencontre avec Koen Geens est prévue lundi à 16h00, a encore indiqué Gino Hoppe.