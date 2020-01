Deux hommes sont activement recherchés par la police, suite à un vol avec violence dans une habitation près de la basilique de Koekelberg, à Berchem-Sainte-Agathe.

La technique des malfrats était bien préparée. Un premier homme, habillé en facteur Bpost, s'est présenté, le 24 octobre 2019, à 9h40, en bas d'un immeuble en annonçant à un des habitants, au parlophone, avoir un colis pour lui. Une fois la porte ouverte par le résident, deux complices du faux facteur sont arrivés et se sont glissés dans l'immeuble. Ils se sont ensuite rendus dans l'appartement de leur victime, l'ont menacée avec une arme à feu et lui ont demandé de l'argent.

Sur une vidéo des caméras de surveillance, publiée par la police, on voit ensuite les deux comparses, en habits de chantier jaune fluo, quitter l'habitation l'un après l'autre.

Un des malfrats a été directement arrêté par la police, mais le faux facteur et le dernier complice sont toujours activement recherchés. Le premier est un homme à la barbe rousse de type européen, de plus ou moins 1m70. Tandis que l'autre mesure approximativement 1m80, est de type nord-africain et de corpulence forte.

Si vous avez des informations concernant ces deux personnes recherchées, vous pouvez appeler le 0800 30 300.