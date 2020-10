Horebeke, ce village flamand qui ne comptait aucun cas de Covid jusqu'à dimanche dernier SociétéReportage Jacques Hermans

Dimanche, dans ce village "zéro Corona", un premier cas positif a été détecté. Reportage auprès des habitants de Horebeke, dont la plus connue est sans doute la vice-Première et ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques Petra De Sutter (Groen).