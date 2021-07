"Il existe actuellement une source d'inquiétude dans la population concernant la crise sanitaire. Nous sommes assaillis de questions à ce sujet" Société Marie Rigot

En première ligne depuis le début de cette crise sanitaire, les pharmaciens ont été amenés à écouter, rassurer et aiguiller des clients parfois perdus face à un virus qui a mis notre pays à l'arrêt. Si les officines ont participé dès le départ à la lutte contre le Covid en sensibilisant notamment la population, ce n'est que tout récemment que les autorités ont choisi de les impliquer officiellement dans le combat en les intégrant dans la stratégie de testing. Heureuse de pouvoir encore davantage aider, Ann Herzeel, présidente de l'UPB (lUnion des Pharmaciens de Bruxelles) regrette toutefois que l'on n'ait pas opté pour un testing en pharmacie plus tôt. Selon la pharmacienne exerçant à Molenbeek depuis près de 21 ans, certains problèmes venant d'une population réticente auraient pu être évités. Du côté de sa clientèle, elle note par ailleurs un changement important dans son comportement, se montrant plus optimiste au sujet de la vaccination et plus alerte concernant le virus. Si les Molenbeekois lui rapportent encore et toujours leurs craintes, elles sont bien différentes de celles exprimées, il y a quelques mois. Ann Herzeel est l'Invitée du samedi de LaLibre.be.