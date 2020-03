"Il existe une certaine animosité à l'égard des Belges dans plusieurs pays" © Belga Les touristes belges de l'hôtel H10 de retour en Belgique. Société Raphaël Meulders

Des milliers de Belges se retrouvent coincés à l'étranger suite à la crise du coronavirus. La situation devient de plus en plus compliquée dans plusieurs pays où ils sont désormais "personae non gratae". Les vols de rapatriement, opérés notamment par Air Belgium et Brussels Airlines à la demande du SPF Affaires étrangères, se multiplient. Attention, ces vols ne sont pas gratuits pour le passager.