Ils n’ont pas de villa quatre façades. Ils n’ont pas de jardin - sinon public. Ils n’ont pas de boulot qui permet le télétravail. Ils n’ont pas la santé. Ils n’ont pas de vacances. On ne les voit pas, on ne les entend pas - ou si peu. Comment les ménages pauvres, les familles monoparentales, les personnes isolées, les mal-logés, les gamins touchés par la précarité même quand leurs parents rament pour que ce ne soit pas le cas, vont-ils vivre ce second confinement ?