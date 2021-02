Il y a quelques semaines, le ministre avait déjà annoncé que les vaccins seraient exonérés de TVA. L'exemption de TVA est maintenant étendue.



En pratique, cela signifie que la TVA ne sera pas perçue sur les services fournis par le personnel médical, paramédical, pharmaceutique et de soutien dans les centres de vaccination.



Dans le même ordre d'idées, le ministre a également décidé que la mise à disposition de personnel par une ville, une commune ou un CPAS à une zone de première ligne dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement des centres de vaccination pourra se faire sans perception de la TVA.



"Les centres de vaccination jouent un rôle crucial dans la lutte contre le coronavirus. Une bataille que nous ne gagnerons qu'en travaillant ensemble. En exonérant de la TVA les collaborateurs des centres de vaccination, en collaboration avec le SPF Finances, je mets tout en œuvre pour assurer le bon démarrage de la vaste campagne de vaccination", a expliqué le ministre.



Pour les centaines de volontaires qui travaillent dans les centres de vaccination, une solution est actuellement recherchée avec les cabinets des Finances, du Travail et de la Santé publique concernés, afin qu'ils puissent donner un coup de main pendant de jours supplémentaire sans être taxés.