La vaccination des enfants et des adolescents contre le Covid-19 est-elle opportune ? Au centre des débats, alors que des essais cliniques sont en cours et tandis que certains pays, dont les États-Unis, ont commencé à vacciner les plus jeunes, la question nourrit des inquiétudes. Qu’en est-il de l’efficacité des vaccins chez les plus jeunes ? De leur innocuité ? Et aussi de leur utilité ? Les réponses de la Dre Olga Chatzis, pédiatre infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc.