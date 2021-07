Plus on écrit sur la météo, plus on a l’impression de repousser l’échéance, ces dernières semaines. Encore une preuve que la météorologie n’est pas une science exacte et que la nature fait ce qu’elle veut de nous. Cependant, tout le monde veut savoir quand nous aurons enfin droit à de belles journées d’été.



"Les prochains jours vont rester assez mitigés, avec un peu de pluie mais aussi du soleil, par moments. Vers la fin de la semaine, le temps devrait se stabiliser, sans pour autant être très estival. Pour le retour d’un vrai beau temps, il va falloir attendre au minimum le 15 juillet. Il y a déjà de l’air chaud près de chez nous qui ne demande qu’à remonter en Belgique et il ne faut pas enterrer l’été 2021 trop tôt. Pour la dernière décade de juillet (les dix derniers jours, NdlR), des indications donnent de la chaleur et du soleil mais cela reste à peaufiner, évidemment", résume Pascal Mormal, de l’IRM.