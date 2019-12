À l’approche de Noël, parents et enfants s’activent pour réaliser la crèche au pied du sapin. Et dans les églises, c’est aussi une tradition qui ne déroge pas à la règle. Dans l’église Sainte-Julienne à Namur, Marie, Joseph, les bergers, le bœuf, et l’âne, toutes les figures ont trouvé leur place dans cette crèche de Noël, sans oublier les rois mages qui apparaîtront le jour de l’Épiphanie.

"Elle représente une célébration phare dans l’année, c’est une des messes qui attirent le plus de monde. C’est quand même la naissance de Jésus pour les catholiques, c’est donc un événement majeur qui se doit d’être célébré à l’église", indique Christine Boline, chargée de communication pour le diocèse de Namur.

(...)