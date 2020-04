Il est 9 h 10 ce 21 avril et aux urgences Covid du CHU de Charleroi, sur le site de l’hôpital Marie Curie à Lodelinsart, c’est calme. "Ce matin, nous avons reçu deux patients couchés (arrivés en ambulance, NdlR) et un debout", commente Sylvaine Vandenheede, infirmière en chef des urgences. "Ces dernières semaines, les arrivées ont diminué." Le flux ne s’interrompt cependant pas. Et l’on sait qu’une deuxième vague peut encore arriver.

Notre journaliste Laurent Gérard revient, en podcast, sur ce reportage exceptionnel.