Société Il a fait chaud ce mercredi en Belgique. Et cela a entraîné de désagréables conséquences.

> Le revêtement de la E313 se soulève de plus de 15 cm

Le revêtement routier, sur la E313 en direction d'Anvers, s'est soulevé de 15 à 20 cm à hauteur de Diepenbeek en province de Limbourg, a-t-on appris mercredi en fin de journée. Le soulèvement est dû à la chaleur extrême.

Peu avant 19h00, seule la bande d'arrêt d'urgence était encore accessible aux voitures. Dans un second temps, il a été décidé de complètement fermer la voie à la circulation à la hauteur du soulèvement. Les voitures doivent passer par les bretelles d'entrée et de sortie.

La police de la route est sur place depuis environ 17h30.

L'agence flamande en charge des routes et du trafic a annoncé vers 18h30 qu'une équipe était en route pour réparer la chaussée.





> Plusieurs incendies en Wallonie picarde

Les pompiers de Wallonie picarde sont sortis à plusieurs reprises mercredi, pour éteindre des incendies alors que la température dépassait parfois 40 degrés à certains endroits. A Pottes, dans l'entité de Celles-en-Hainaut, une remorque contenant de la paille a pris feu, à quelques mètres d'une habitation. Enfin, le feu a repris dans la ferme d'Oeudeghien, en proie des flammes mardi matin. Tout a commencé par un incendie à la rue des Carrières à Basècles où le feu a pris dans un champ sur lequel séchait de l'herbe. "La cause est accidentelle, c'est probablement un mégot de cigarette, jeté en bordure du champ, qui a provoqué l'incendie. Nous avons pu rapidement maîtriser le feu", explique le lieutenant Wallemacq, intervenu avec des hommes et du matériel des casernes de Péruwelz et de Basècles. Un demi hectare a pris feu.

Ensuite, ce sont deux containers qui ont pris feu dans à Dottignies (Mouscron) et Tournai. Le feu a été rapidement maîtrisé.

En cette période de chaleur et de sécheresse, le milieu agricole est particulièrement touché. Mardi, le feu avait ravagé une exploitation agricole à la rue du Buisson à Oeudeghien. Le feu a repris mercredi après-midi mais a rapidement été maîtrisé. Les pompiers restent attentifs à la situation. Là-bas, de la paille et des bâtiments se sont embrasés mardi.

Enfin, à Pottes, c'est une remorque contenant de la paille qui a pris feu à la rue de Lannois. "La remorque se trouvait à quelques mètres d'une habitation que nous avons pu préserver. Nous avons étalé la paille pour éteindre l'incendie", explique le capitaine Lahousse.





> Incendie dans le bois de Mérode à Rixensart

Les pompiers ont été sollicités à plusieurs reprises, mercredi, pour éteindre des feux vraisemblablement liés à la canicule, dont un dans le bois de Mérode à Rixensart, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Les sapeurs brabançons ont été appelés à intervenir vers 16h40 dans le bois de Mérode où un incendie s'est déclaré. Six hommes se trouvaient toujours sur les lieux vers 17h40. Plus tôt dans la journée, des feux de broussailles ont été constatés à Nivelles et à Piétrebais (Incourt). Les pompiers ont également dû refroidir des citernes à gaz en surchauffe à Villers-la-Ville et Grez-Doiceau.





> Incendie dans un champ à Hermalle-sous-Huy

Un incendie s'est déclaré mercredi matin dans un champ à Hermalle-sous-Huy, en province de Liège, a-t-on appris auprès des pompiers de Liège. Un hectare du champ est parti en fumée. Les hommes du feu ont été appelés vers 10h10 pour un incendie dans un champ de céréales le long de la N90, à Hermalle-sous-Huy. L'incendie a d'abord été contenu par un fermier qui a retourné les cendres avec son tracteur autour du foyer. Les pompiers sont ensuite intervenus et le feu a été rapidement maîtrisé.

Un important dégagement de fumée a pu être constaté. L'incendie a ravagé près d'un hectare de la culture et serait dû à la sécheresse de ces derniers jours, selon les pompiers. Il n'y a pas de blessé.





> Navigation, agriculture, loisirs impactés par la sécheresse en Flandre

La sécheresse et la chaleur ont des conséquences bien concrètes dans différents endroits de Flandre, avec notamment un élargissement à la Flandre orientale de l'interdiction de fumer ou de faire du feu dans tout bois ou espace naturel.

Après l'arrêté de police pris en ce sens en Flandre occidentale mardi, le gouverneur de Flandre orientale faisant fonction a introduit une mesure similaire dans sa province mercredi. L'interdiction de fumer et de faire du feu est introduite pour une durée indéterminée, "aussi longtemps qu'elle sera nécessaire". Pour le reste, vu le code orange déclenché par l'agence flamande pour la nature et la forêt (Agentschap voor Natuur en Bos), synonyme de "risque élevé" d'incendie, il est déjà demandé aux promeneurs et habitants de ne pas fumer dans les zones naturelles, forêts, parcs et landes, dont on peut retrouver la liste détaillée sur le site de l'agence.

Si la sécheresse augmente les risques d'incendie, elle fait aussi baisser le niveau de nombreux cours d'eau. Les personnes naviguant sur les rivières et canaux doivent être particulièrement attentives, et parfois patientes: de manière préventive, les écluses flamandes préfèrent regrouper les embarcations, prévient De Vlaamse Waterweg, le gestionnaire des cours d'eau. Parfois, la navigation de plaisance doit un peu attendre. Attention, des limitations de tirant d'eau sont en vigueur sur plusieurs cours d'eau, vu la profondeur limitée, entre autres sur la Lys, l'Escaut, le canal Gand-Ostende, et la Dendre.

Les centrales hydroélectriques de Wijnehem, Olen et Ham, le long du canal Albert, sont à l'arrêt mercredi.

Des interdictions de captation d'eau valent aussi à plusieurs endroits de Flandre. En Flandre orientale et dans le Limbourg, il a été décidé mercredi d'étendre ces interdictions, ce qui touche principalement les agriculteurs.