Désormais, le nombre total de cas confirmés de Covid-19 s’élève à 53 779 dans notre pays. Même si la capacité de tests a été augmentée, cette donnée ne reflète pas la propagation réelle du virus dans le pays, car l’ensemble de la population n’est pas testé, reconnaissent les autorités sanitaires. Jusqu’il y a peu, en effet, seuls les cas sévères bénéficiaient d’un test. Alors, combien de personnes au total ont-elles contracté le Covid-19 durant l’épidémie dans notre pays ? À ce jour, ce n’est toujours pas connu. Selon les calculs effectués par le docteur en physique mathématique Simon Knudde, data scientist chez Bisnode, entreprise spécialisée dans l’analyse de données, le chiffre serait d’environ un demi-million de personnes. Plus précisément, selon ses chiffres les plus récents, arrêtés au 26 avril et qu’il a fournis en primeur à La Libre, le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus en Belgique est de 467 657. Comment peut-il le déterminer ? Et à quel point est-ce fiable ?