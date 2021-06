La situation est sous surveillance en raison des fortes pluies qui se sont abattues dès mardi soir sur le Brabant wallon.

Mercredi en début de matinée, les relevés de précipitations se déclinaient comme suit: 75 litres par mètre carré à Perwez et à Jodoigne, 70 à Louvain-la-Neuve, ou encore 50 à Chastre.

"Les niveaux maximums de la Dyle et de la Grande Gette sont atteints, des difficultés se posent à proximité de la Nethen et le bassin de la Senne nous préoccupe, notamment à Tubize, Clabecq et Braine-le-Château", a commenté le gouverneur Gilles Mahieu.

Les niveaux s'étaient stabilisés mercredi entre 1h00 et 2h00 du matin, mais la pluie est, depuis, à nouveau tombée en abondance.

Pour faire baisser le niveau d'eau sur le canal Bruxelles-Charleroi, les autorités provinciales du Brabant wallon sont en contact avec leurs homologues flamandes afin d'envisager l'ouverture des vannes à hauteur de Lembeek.

"Concernant les inondations dans les localités, surtout dans le centre et dans l'est du Brabant wallon, des équipes de la Province prêteront main forte aux ouvriers communaux et aux pompiers", conclut le gouverneur Gilles Mahieu.