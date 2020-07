Il est 16 heures, début des visites dans la clinique du Bois de la Pierre à Ottignies. On attend dans le long couloir de l’aile dédiée à la revalidation. L’infirmière sort de la chambre et, à travers la porte, Jacky Reginster nous sourit et fait un signe de la main pour nous inviter à entrer. Assis dans sa chaise roulante, il nous fait asseoir en face de lui. Son sourire ne le quitte pas. Il chuchote : " Je suis resté trois mois sans voix, mais je l’ai enfin un peu retrouvée depuis une semaine ." (...)