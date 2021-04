"Je crois que les politiques ne se rendent pas compte d’une partie de la réalité": les services sociaux traversent la crise sur un fil prêt à lâcher SociétéInterview Annick Hovine

© Bauweraerts Didier

"On est assez découragés et impuissants. Il y a aussi beaucoup de colère et de révolte chez les travailleurs psychosociaux, parce que, depuis un an, un pan entier de la population - les plus précarisés - est complètement occulté. Les politiques n’en parlent pas. Nulle part ! Notre public est négligé, mais nous aussi." C’est un véritable appel de détresse que lance aujourd’hui Ysaline Vranckx, assistante sociale à Babel, un service de consultations et de permanences qui accompagne, à Bruxelles, des personnes avec des difficultés psychiques en lien avec la consommation de produits.