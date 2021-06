Cela fait maintenant trois semaines que Jürgen Conings est devenu l'ennemi numéro un en Belgique. Malgré des fouilles quasi incessantes, les policiers et militaires ne sont pas parvenus à localiser l'extrémiste lourdement armé qui a proféré des menaces de mort à l'encontre du virologue Marc Van Ranst et qui planifiait un attentat contre une mosquée. Pierre Thys, criminologue, membre du Centre d’étude sur le terrorisme et la radicalisation et professeur honoraire à l’ULiège fait le point sur cette traque qui semble à présent interminable.