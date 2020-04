Viviane, une des filles d'Emilienne avait tout de même demandé au personnel soignant de faire comprendre à sa maman que certains membres de sa famille allaient peut-être faire une apparition pour ses 100 ans. Une façon de ne pas trop l'inquiéter à la veille de son anniversaire. Mais cela n'a en rien gâché la surprise d'Emilienne, visiblement très émue par cette attention.





Le tout a été filmé par un pensionnaire de la maison de repos qui a transmis les images à nos confrères de RTL.

Le confinement, s'il est primordial pour faire face à l'épidémie de coronavirus, joue sur le moral de nombreux Belges. Loin de leur famille, certains commencent à avoir le temps long. C'est le cas notamment de personnes âgées dans les maisons de repos, à qui il est interdit de rendre visite depuis le 11 mars. Parmi celles-ci, Emilienne voyait son anniversaire arriver avec tracas. "Je vais avoir 100 ans et je ne vais pas voir mes enfants", regrettait-elle auprès de la directrice de son home à Courcelles. La tristesse de cette maman de six enfants a touché le personnel soignant.Comme le rapportent nos confrères de RTL, la directrice de la maison de repos Le Bien-Être a réservé à Émilienne une surprise de taille. Alors que la désormais centenaire s'attendait à faire la fête uniquement avec ses compagnons, elle a eu droit également à la visite de tous ses enfants. Bien entendu, ces derniers ont dû rester à la fenêtre, mais cela n'a pas empêché la fête de battre son plein. Bouteilles de vin, gâteaux et même... de la danse au programme pour l'anniversaire de celle qui semblait ravie. "Les pouces en avant", pouvait-on entendre résonner dans le home où les pensionnaires se déhanchaient en rythme.