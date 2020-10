Difficile de dire que la Belgique a été à la pointe au niveau du testing face au Covid-19. S’il est facile de tirer sur l’ambulance après-coup, pointer les manquements permet d’anticiper et ne pas reproduire certaines erreurs. Jean-Luc Gala, chef de clinique à Saint-Luc et professeur à l’UCLouvain, a une expérience et une vision globale, de par ses participations à des projets européens autour du testing et de la prévention, qu’il nous livre ici.